Dagli orrori della guerra resi ancora più drammatici dalla propria condizione fisica che ha registrato un aggravamento del cancro proprio nelle settimane precedenti all'invasione criminale della Russia, all'intervento salva-vita a Formia.

La storia di Victor è una storia di guerra, ma non solo. E' anche, come dice lui, una storia di salvezza, di Medicina che funziona, con la M maiuscola, e di persone preparate e competenti.

Victor scrive che «Fino al 24 febbraio 2022 ho vissuto una vita tranquilla e abbastanza felice da pensionato alla periferia della città di Nikolaev, che si trova sulla costa del Mar Nero. Ho 69 anni, mia moglie 64. Avevamo una casetta, un giardino, un orto e un gatto. Abbiamo piantato pomodori e fatto vino in autunno, la nostra vita non era diversa dalla vita pacifica di ogni persona. A gennaio 2022 mi sono sottoposta a una serie di esami in una clinica privata della mia città, dove mi è stato diagnosticato un cancro. Ho subito iniziato a prepararmi per il trattamento e l'intervento chirurgico. Il mio medico aveva già redatto e concordato un protocollo di trattamento che avrebbe dovuto iniziare il 28 febbraio 2022. La mia malattia è progredita molto rapidamente, la cura doveva iniziare con urgenza... Ma il 24 febbraio il nostro Paese ha tremato per le prime esplosioni. La guerra è arrivata da noi! La speranza di una soluzione pacifica del conflitto è scomparsa molto rapidamente, non appena la Russia ha iniziato a distruggere la popolazione civile di Kharkov e Mariupol. È stato molto spaventoso, ma ho continuato a fare test e sottopormi ad esami».

In poche ore Victor ha dovuto decidere se abbandonare tutto e cercare di raggiungere la figlia a Minutrno o restare. «Ho deciso di andare, mia moglie non voleva, ha pianto molto, ha detto che non aveva tempo per piantare fiori. Ma la vita è più importante dei fiori. Abbiamo raccolto vestiti caldi, piccoli risparmi, abbiamo preso nostro figlio e la sua famiglia e siamo partiti verso l'ignoto. Quel giorno, Tornado e Grads bombardarono la nostra città vicina, era molto spaventoso guidare, in qualsiasi momento l'auto poteva essere colpita dai soldati russi».

Otto giorni e otto notti senza fermarsi. «Abbiamo dormito poco, faceva molto freddo. Non dirò quante persone gentili ci sono in questo mondo, li ringrazio solo per il loro aiuto in tutti i paesi Moldova, Romania, Ungheria, Slovacchia, Italia...». E in Italia appena giunto, il genero lo ha subito portato a prendere un appuntamento con un oncologo: «Sono stato molto fortunato, l'oncologo ci ha accettato lo stesso giorno, ci ha inviato per i test e la risonanza magnetica e alle 20 dello stesso giorno sono stato ricoverato in ospedale. Non abbiamo perso molto tempo! Una settimana dopo, sono stato operato all'ospedale di Formia. Ora devo sottopormi a ulteriori cure e convalescenza, ma il mio tumore è stato rimosso e la mia vita è già al sicuro! Io e la mia famiglia ringraziamo il responsabile del reparto di chirurgia, il dottor Vincenzo Viuola, e la sua équipe dell'ospedale di Formia, l'oncologo e il personale del suo reparto. Grazie mille per le tue mani d'oro, per il tuo supporto, comprensione, per il tuo buon atteggiamento e per avermi salvato la vita».