E' stata convalidata l'esecuzione esattoriale intrapresa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ai danni di Tiziano Ferro per un debito di 9 milioni di euro. Lo ha deciso il Tribunale civile di Latina con una sentenza dello scorso 15 luglio. Il tribunale ha rigettato la sospensione del pignoramento presso la Tzn Srl, la società riconducibile al cantante. Quest'ultimo avrebbe omesso di versare Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008.

