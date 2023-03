È stato ufficialmente sospeso dall'esercizio dell'attività professionale medica, così come previsto dall'articolo 74 del Ccnl Area Sanità, il medico cardiologo fino ad oggi in servizio all'Ospedale dei Castelli, raggiunto da misura cautelare personale, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Il professionista, così come riportato dai Carabinieri del Nas, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con le accuse di peculato e truffa ai danni del Sistema Sanitario Nazionale, reati che sarebbero stati perpetrati nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 attraverso le visite effettuate nel suo ambulatorio situato presso il presidio ospedaliero situato ad Ariccia.

La sospensione arriva dalla Asl Roma 6, con apposita delibera 253. L'azienda, inoltre, si è riservata l'adozione di determinazioni aggiuntive conseguenti all'acquisizione di ulteriori notizie da parte della Autorità Giudiziaria.