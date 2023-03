Il sindaco Gianluca Taddeo ha emesso un'ordinanza che impone la momentanea e immediata interdizione al pubblico esercizio dell' Hotel Bajamar, nota struttura alberghiera ubicata sul lungomare di Santo Janni. Il provvedimento scaturisce dalla nota ricevuta dalla Asl - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) con la quale è stato comunicato un caso di legionellosi segnalato dalla Ausl di Modena-Carpi e relativo ad una persona risultata infettata dal batterio. Il paziente aveva soggiornato in periodo compatibile presso l'Hotel Bajamar di Formia. Di conseguenza " sono stati effettuati campionamenti per la ricerca di legionella pneumophila – si legge nell' ordinanza - in data 30 gennaio 2023 congiuntamente all'Arpa Lazio Sezione di Latina, i cui rapporti di prova hanno dato esito positivo con concentrazioni ai limiti previsti, comunque non pregiudizievoli per la salute pubblica sulla base delle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi".

Nella stessa nota inviata al Comune, la Asl anche in relazione ai molteplici casi che sono stati notificati al predetto Servizio nel corso degli anni precedenti, ha richiesto "l'adozione di ogni utile provvedimento amministrativo anche di carattere ordinatorio, a tutela e salvaguardia della salute pubblica". E dunque in presenza di una tale nota dell' Azienda sanitaria risulta un atto dovuto quello del primo cittadino. L'ordinanza è stata notificata al legale rappresentante della Immobiliare Beni Stabili srl società cui è attualmente affidata la gestione della struttura. Nella stessa si intima "la momentanea ed immediata interdizione al pubblico esercizio della struttura, nelle more delle attività di bonifica; la disinfezione totale dell'impianto idrico della struttura; prima della riapertura saranno necessarie ulteriori analisi per la ricerca della Legionella e bisognerà aggiornare il piano di valutazione e gestione del rischio di contagio; viene altresì disposto di effettuare per il futuro il «monitoraggio con periodicità semestrale in autocontrollo, attenendosi scrupolosamente a quanto dettato dalle Linee Guida per la Prevenzione ed il controllo della Legionellosi al fine di dare immediata comunicazione di avvenuta ottemperanza al Dipartimento di prevenzione UOC ed al Comune di Formia".