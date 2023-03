Lo hanno trovato senza vita ieri mattina alle 8, pensavano che stesse ancora dormendo e invece era morto. E' successo nel carcere di Viterbo dove era detenuto Cosmin Tebuie, 26 anni di origine romena ma residente a Latina. Il giovane stava scontando una condanna per una rapina e un incendio, i fatti erano avvenuti a Borgo Grappa nel 2021. Il ragazzo che a quanto pare godeva di buona salute, sarebbe morto nel sonno e sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Poche ore prima aveva parlato al telefono con i familiari e aveva detto che stava bene. Sabato dopo la cena si è addormentato e non si è più svegliato. La Procura di Viterbo ha disposto l'autopsia e ha aperto un'inchiesta.