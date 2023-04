Una lieve scossa di terremoto si è avvertita questo pomeriggio tra Cori e Roccamassima. Il sisma lieve di magnitudo 2.3, alle 17.53, si è avvertita un po' più forte tra la popolazione corese dove più di qualcuno ha riferito di averla avvertita distintamente e aver visto bicchieri e tazzine vibrare insieme ai lampadari.

"Devo dire che si è appena avvertito, in particolare nelle abitazioni meno recenti, in quelle più recenti i residenti non avrebbero avvertito nulla". E' il sindaco di Rocca Massima Mario Lucarelli a riferire che il terremoto verificatosi a una profondità di poco più di 7 chilometri e mezzo, con una forza di 2.3 gradi, non ha causato alcun danno, né apprensione tra la popolazione. L'esatto epicentro è registrato sul Monte Locino.