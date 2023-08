Una nuova denuncia per dei fatti inquietanti che risalgono ad alcuni anni fa. Un minore all'epoca dei fatti, ha raccontato di aver subito abusi sessuali dall'insegnante di religione che si trova agli arresti domiciliari con la pesante accusa di violenza sessuale. A.F., queste le sue iniziali, il docente insospettabile nominato anche Diacono poco meno di un anno fa, era un amico di famiglia. In base a quanto è emerso il docente - secondo la testimonianza della parte offesa - avrebbe approfittato di un momento che si è trovato da solo con l'adolescente. Un incontro conviviale era stata l'occasione per avere un approccio di natura sessuale e poi iniziare con le avances sempre più spinte e dai risvolti drammatici che alla fine hanno terrorizzato il ragazzino che ha subito un forte trauma. E' l'ultimo risvolto dell'inchiesta condotta dai Carabinieri della Compagnia di Latina e coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza, titolare del fascicolo, nei confronti del docente che da poco meno di un mese si trova agli arresti domiciliari. La vittima di questa torbida e terribile storia si sarebbe tenuta tutto dentro fino a quando una volta che sono uscite le prime notizie relative alle condotte del professore non ha trovato la forza di denunciare e chiedere l'esercizio dell'azione penale. Il ragazzo si è sentito tradito dall'uomo, considerata una persona amica e che invece ha approfittato di lui.

Nei confronti del 49enne sono tre gli episodi contestati ad altrettanti studenti del Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina, un quarto episodio invece è relativo ad una violenza sessuale subita sempre da un minore con cui vi era un grado di parentale e che si è consumata il giorno della Vigilia di Natale del 2021. Adesso c'è anche questo caso su cui viene mantenuto uno stretto riserbo. Come riportato nelle carte dell'inchiesta, gli inquirenti hanno messo in luce la quantità di materiale trovato sui dispositivi informatici del 49enne realizzato utilizzando minori di 18 anni con disegni e fumetti che ritraevano ragazzini. Le immagini erano state trovate nel corso di una perquisizione e che ha portato al sequestro del materiale. Il Tribunale del Riesame ha confermato in pieno l'impianto accusatorio nei confronti dell'uomo che resta ai domiciliari. A scuola l'insegnante contattava i ragazzi con un profilo Instagram poi chiuso mandando messaggi dal telefonino.