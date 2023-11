E' stato interrogato ieri mattina dal Gip, S.S. il 44enne di Sabaudia arrestato dagli agenti del commissariato di Terracina per i reati di tentata estorsione continuata, aggravata dalla recidiva, perpetrata nei confronti di un giovane 21enne e del padre 47enne entrambi di San Felice Circeo. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. Come riscontrato dalla Polizia nel corso delle indagini alla base della richiesta estorsiva di denaro, c'era un credito per l'acquisto di droga che l'arrestato vantava nei confronti del 47enne.

Il pagamento entro i termini previsti dall'indagato, non era però arrivato e quindi le minacce erano state estese al figlio del 47enne debitore. Il giovane era del tutto ignaro della vicenda del padre. Le ripetute ed incessanti minacce di morte sono state poi rivolte all'intero nucleo familiare del 47enne terrorizzato dalle continue richieste estorsive, non risparmiando nemmeno gli anziani genitori presso i quali il 47enne si era rifugiato dopo avere subito un'aggressione che gli aveva provocato un trauma contusivo facciale. Successivamente, sono state raccolte le prime denunce e su delega del pubblico ministero titolare dal fascicolo è stata effettuata una perquisizione personale a carico dell'indagato nel corso della quale, all'interno del telefono cellulare, è stato rinvenuto materiale di assoluto rilievo investigativo che ha portato alla misura cautelare.