Ieri, 19 novembre 2023, a Terracina, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato e notificato la misura degli arresti domiciliari a una persona del luogo, di 53 anni. Tale misura è stata adottata in sostituzione di quella dell'avvicinamento al nucleo familiare, in seguito all'ennesima denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia presentata dall'ex.

La decisione è stata presa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina.