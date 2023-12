C'è una variabile inaspettata nella sentenza appena pubblicata dal Tar di Latina con la quale è stato rigettato il ricorso della Csa contro il provvedimento della Formia Rifiuti Zero con cui è stato sospeso il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di Castelforte. I giudici amministrativi, infatti, a latere della dichiarazione di inammissibilità hanno anche ordinato la trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica di Cassino e alla Corte dei Conti «per le valutazioni di competenza».

Il nodo principale del contendere era la qualificazione del processo di trattamento della Csa, ritenuto dal cliente Formia Rifiuti Zero (la spa pubblica dei Comuni di Formia e Ventotene) non in linea con le norme vigenti e per questo la frazione indifferenziata della raccolta dal 22 maggio è stata spostata sulla Saf spa che si trova a Colfelice, ossia fuori dalla provincia di Latina, dove il piano regionale vorrebbe di esaurisse il ciclo dei rifiuti.