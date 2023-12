Si è spento all'età di 93 anni Domenico Pettinicchio, nome che tutte le famiglie italiane hanno imparato a conoscere e ad apprezzare negli anni, soprattutto per i prodotti della nota azienda casearia pontina di cui è stato fondatore e titolare.

Originario di Capracotta, in Molise, Domenico Pettinicchio giunse a Latina nel Dopoguerra e proprio nel capoluogo avviò l'azienda che condusse insieme al padre, Pasquale Pettinicchio, di cui conservò il nome anche quando quella che inizialmente era una piccola bottega divenne il grande centro di produzione noto in tutta Italia. Cominciando dal basso, Domenico Pettinicchio ha dato vita ad un'impresa leader nel settore, diventando per molti un esempio di "self made man", soprattutto per l'attenzione che ha sempre posto sulla qualità dei suoi prodotti e del suo lavoro. E questo succedeva all'inizio, nella piccola bottega, così come nel grande stabilimento che fondò a Tor Tre Ponti.

Un uomo dal grande spirito imprenditoriale, che nella vita si è dedicato anche all'attività agricola e all'allevamento, con un'azienda a borgo Faiti. Una persona che sapeva sempre cogliere il momento giusto per offrire il meglio che poteva.

Domenico Pettinicchio lascia la moglie Franca, i tre figli Pasquale, Stefania e Luca e i nipoti. I funerali si terranno mercoledì 27 dicembre alle 10.30, nella chiesa dell'Immacolata a Latina.