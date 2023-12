Dopo l'intervento dei tecnici di Acqualatina di questi giorni, i valori di arsenico nell'acqua di Cori sono tornati nella norma e l'acqua torna a essere potabile.

Nei giorni scorsi, i valori avevano eccezionalmente superato i limiti di legge a causa di una prematura usura delle membrane dell'impianto di dearsenificazione a servizio del territorio comunale.

Non appena ricevuto l'alert dal sistema di telecontrollo dell'impianto, Acqualatina ha subito comunicato il tutto al Sindaco Mauro De Lillis, affinché potesse emettere, come da prassi, un'ordinanza per il divieto dell'uso dell'acqua per scopi potabili.

Nel mentre, i tecnici sono intervenuti in estrema urgenza, viste anche le imminenti festività, per una sostituzione straordinaria delle membrane, riportando i valori di arsenico al di sotto dei limiti di legge nel più breve tempo possibile.

In data odierna, 24 dicembre, i laboratori di Acqualatina certificati Accredia hanno effettuato analisi di controllo ad hoc, riscontrando il rientro del fenomeno e confermando la potabilità dell'acqua su tutto il territorio di Cori