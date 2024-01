Ancora atti vandalici nel centro di Fondi. Alcune persone, nella serata del 31 dicembre, armati di bombolette di colore nero si sarebbero divertiti ad imbrattare i muri superiori della parte sinistra del teatro all'aperto di piazza De Gasperi. Mentre molti si trovavano intorno a una tavola, in attesa del nuovo anno, altri hanno fatto un danno d'immagine ed economico alla città della Piana che è stata "colpita" proprio dove sono esposti i versi del noto poeta locale del novecento, ovvero Libero De Libero. Ora, su alcune di quelle nobili scritte, in cui emergeva l'amore per Fondi di De Libero, ci sono altre diciture e disegni che, pare, siano state fatte da alcuni stranieri, che secondo le ricostruzioni, avrebbero operato quando mancavano ancora alcune ore allo scoccare del 2024.

Amareggiati sia i cittadini che gli amministratori locali che, tra il giorno di Capodanno e ieri, si sono resi conto di ciò che era accaduto. Richiesto l'intervento da parte degli agenti della polizia locale al servizio del comandante Giuseppe Acquaro, questi, hanno riscontrato il fatto procedendo già all'acquisizione delle videocamere di sorveglianza per tentare di individuare i presunti colpevoli dell'atto vandalico.

Secondo fonti vicine al Municipio, pare che dal sistema di videosorveglianza si vede un ristretto gruppo di stranieri imbrattare i muri. Si tratta di poco meno di dieci persone che, dovrebbero essere facilmente individuate a seguito di una denuncia che partirà d'ufficio da parte degli uffici della polizia locale. Oltre al danno all'immagine della città, anche, quello economico che ipoteticamente è da quantificare in non meno di 5 mila euro considerando che si dovrà ritinteggiare l'area e poi ripristinare le scritte con i versi di De Libero. La zona di piazza De Gasperi, che durante le feste natalizie ospita anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, già in passato aveva visto danneggiato il monumento ai caduti con il mosaico di Domenico Purificato