Si chiamava Gianfranco Cologgi, era di Aprilia e aveva 53 anni. Era al volante di un mezzo pesante che nel pomeriggio di venerdì lungo l'autostrada E45, all'altezza di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena, è uscito di strada sfondando le barriere e volando per diversi metri metri. Sul posto l'intervento di tre squadre e del nucleo Speleo Alpinistica Fluviale dei Vigili del fuoco perché in un primo momento non si trovava il conducente.

Con loro anche i carabinieri, il 118, personale dell'Anas e della Polizia stradale di Bagno di Romagna che hanno cercato l'autista del mezzo pesante ritrovato purtroppo senza vita. Il volo di oltre 30 m e il successivo impatto contro le rocce sottostanti non gli ha lasciato scampo. Le prime ipotesi vogliono che l'incidente possa essere stato stato causato da un malore oppure da un malfunzionamento improvviso del mezzo pesante che lo ha portato a sbandare a destra e a sfondare le protezioni laterali.