Tanta paura, chiaramente, per il conducente, visto che - come si evince dalle foto pubblicate sui social - alcune schegge di vetro sono finite sul cruscotto.

Con questo post, una donna ha reso noto quanto accaduto alcuni giorni fa sulla 148, nei pressi del campo nomadi di Castel Romano: in particolare, una persona al momento ignota ha scagliato verso la strada una pietra, che ha centrato il parabrezza dell'auto in transito.

«Pontina, altezza Castel Romano: dal campo rom volano pietre verso le auto. Stavolta è toccato a mio fratello, per fortuna illeso».

