Non sembrano esserci dubbi sulla causa del rogo che ha avvolto due veicoli intestati alla stessa persona, un uomo di origine straniera, residente nel capoluogo pontino. I mezzi erano parcheggiati ad oltre dieci metri di distanza l'uno dall'altro. Qualcuno - secondo i primi riscontri - è entrato in azione e prima ha appiccato il fuoco ad un'auto e poi ad un furgone. L'incendio è di natura dolosa ed è una circostanza dettata da una serie di elementi che sono stati raccolti dal personale dei vigili del fuoco quando hanno eseguito un accurato sopralluogo al termine dello spegnimento. Le fiamme nel giro di una manciata di secondi hanno danneggiato la parte anteriore destra di un Passat Volkswaghen station wagon che era parcheggiata su un lato della strada. Una parte del vetro è andata completamente in frantumi. L'incendio ha provocato dei danni anche ad un secondo veicolo, un furgone, danneggiato sul muso. Oltre al personale dei vigili del fuoco che nel giro di pochi minuti hanno spento l'incendio, in via Montenero sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante di Latina, gli investigatori coordinati dal dirigente Celestino Frezza, sono rimasti a lungo per raccogliere tutti gli elementi e poter ipotizzare una pista per le indagini che sono in ogni direzione. I due mezzi sono intestati ad un romeno di 46 anni, residente nel capoluogo pontino, un illustre sconosciuto negli archivi delle forze dell'ordine che non ha alcun precedente penale. L'allarme è scattato poco prima delle 4 quando sono arrivate alcune richieste di intervento al centralino del 115 dei vigili del fuoco per un principio di incendio che poteva avere conseguenze peggiori; grazie al pronto intervento del personale le fiamme non si sono sviluppate su più fronti. Gli accertamenti per risalire ai responsabili del gesto intimidatorio sono a 360 gradi.