La conducente di un'auto impatta un ciclomotore mentre fa manovra sulla Migliara 48 a Pontinia. Poi, anziché soccorrere la persona che era alla guida del due ruote, si allontana. Salvo poi presentarsi il giorno seguente dai carabinieri. Alla fine, al termine delle indagini condotte dalla polizia stradale di Terracina, è stato appurato che entrambe le donne erano alla guida dei due veicoli senza il necessario titolo di guida e il ciclomotore era pure sprovvisto della copertura assicurativa.

I fatti risalgono a qualche giorno fa, ma solo di recente gli agenti della Polstrada di Terracina, diretti dal sostituto commissario Giuliano Trillò, hanno concluso gli accertamenti. L'incidente è avvenuto lungo la Migliara 48, nel territorio comunale di Pontinia. Un'automobile condotta da una donna del posto, mentre fa manovra – stando a quanto dalla stessa riferito agli investigatori -, impatta un ciclomotore. Il conducente finisce a terra. La persona alla guida della vettura, anziché fermarsi a prestare soccorso, si allontana. Intervengono i sanitari del 118 che provvedono a trasportare in ospedale la donna che viaggiava sul ciclomotore. Le sono state diagnosticate delle lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. Contestualmente, gli agenti della polizia stradale cominciano a effettuare gli accertamenti per risalire alla persona che si è allontanata dopo l'incidente. Sul luogo del sinistro vengono trovati alcuni pezzi della vettura e anche la donna alla guida del ciclomotore ha fornito delle indicazioni sul modello dell'auto, una Renault, agli investigatori.

Il giorno dopo il sinistro, la conducente della vettura allontanatasi dopo l'incidente, accompagnata dall'avvocato Gianmarco Conca, si reca dai carabinieri della Stazione di Pontinia. Le indagini condotte dalla polizia stradale portano alla denuncia dell'utilizzatrice dell'automobile per fuga e omissione di soccorso. Gli approfondimenti svolti dagli investigatori hanno portato a scoprire anche altre irregolarità: entrambe le persone coinvolte nel sinistro, ossia la conducente dell'auto e quella del motociclo, erano sprovviste del titolo di guida. Il due ruote, inoltre, era privo di copertura assicurativa. Per questo motivo sono scattate anche delle sanzioni amministrative che complessivamente ammontano a oltre diecimila euro.