Tentano di intrufolarsi in un'azienda nella zona di Campoioso, a Pontinia, ma il pronto intervento del Corpo vigili giurati li costringe alla fuga. I fatti risalgono alla notte fra giovedì e venerdì. Attorno alle tre scatta l'allarme: il sistema perimetrale, col quale probabilmente i ladri non hanno fatto i conti, rileva dei movimenti.

In pochi minuti sul posto arrivano gli agenti del Corpo vigili giurati coordinati dal comandante Pelliccia. Ai malviventi, subito dopo l'attivazione del sistema di allarme, non resta che scappare a mani vuote per evitare di essere scoperti dalle forze dell'ordine. Per ora sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Come appurato a seguito di un controllo dell'area, le persone che hanno tentato il colpo sono fuggite a mani vuote.