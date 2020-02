Si torna in Regione il 10 marzo per la vertenza Sicamb e questa volta per trattare sulla modifica della cassa integrazione da straordinaria a ordinaria, partendo dall'assunto che l'azienda di Latina ha presentato domanda di concordato in Tribunale; una scelta che avrebbe dovuto essere accompagnata da un piano industriale.

C'è anche dell'altro in questa vicenda che riguarda circa 300 lavoratori dello storico stabilimento di produzione nel settore aeronautico ed è la posizione del socio di minoranza, il gruppo inglese che opera nello stesso segmento di mercato. E che ha inviato un suo rappresentante a seguire da vicino le trattative su Sicamb in una trattativa che viene da lontano e...