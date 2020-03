Tre anni di reclusione per l'unico imputato nel processo che si è tenuto a Velletri con rito abbreviato. La pena per i reati di incendio colposo e inquinamento ambientale. E' questo quanto deciso dal giudice di Velletri per il processo relativo all'incendio della Eco-X di Pomezia, avvenuto il 5 maggio 2017.

La prima fase giudiziaria si è conclusa nelle scorse ore e, fra le varie decisioni del giudice, c'è stato anche il riconoscimento di un risarcimento danni all'Osservatorio nazionale amianto che si era costituito come parte civile. In aula, per conto dell'avvocato Ezio Bonanni, c'era l'avvocato Riccardo Brigazzi. «Con questa sentenza sono stati assicurati alla giustizia tutti coloro che hanno contaminato l'ambiente», sono state le prime parole di Ezio Bonanni.