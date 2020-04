Le autolinee di Latina cadono a pezzi e non in senso metaforico. Poco fa, alcune parti di cemento della copertura dell'area degli autobus si sono staccate rischiando di colpire passeggeri e autisti. Un cittadino che era lì ad aspettare una corsa ha chiamato i vigili del fuoco che hanno svolto il sopralluogo e recintato l'area per mettere in sicurezza l'area. La copertura in cemento delle autolinee è ammalorata in molti punti, una situazione di pericolo che si aggiunge al degrado generale dell'area, con pavimenti disconnessi e ferri arrugginiti scoperti sui piloni che sorreggono le pensiline.