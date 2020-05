Il Pd apre la campagna elettorale e lo fa con un doppio schiaffo al centrodestra "dei fallimenti amministrativi e del malaffare" e all'amministrazione Lbc, "largamente insufficiente e incapace di imprimere una crescita alla città". I dem si candidano dunque ad essere la terza via e ad amministrare finalmente il capoluogo pontino. Una nota firmata dal segretario provinciale Claudio Moscardelli, dai consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna, dal capogruppo comunale Nicoletta Zuliani, dal segretario comunale Alessandro Cozzolino e dal presidente del Circolo Pd Sanità Roberto Masiero, che oltre ad aprire le ostilità in vista delle comunali 2021, ribadisce come l'unità interna nel partito sia stata ritrovata.

"Un nuovo progetto di governo per Latina necessita dell'unità e della disponibilità del PD, che rivendica con forza la battaglia politica di opposizione e di proposta e l'impegno costante contro la criminalità che avevano creato le condizioni per il cambiamento nel 2016 – affermano i dem del capoluogo in una nota - Dopo gli anni di fallimentare amministrazione della peggiore destra insieme al dilagare dei clan criminali , dopo gli anni dell'attuale amministrazione largamente insufficiente , il Pd vuole contribuire, con spirito di apertura ed inclusività, ad un cambiamento autentico per Latina, realizzabile con un sindaco ed una squadra che si caratterizzino per competenza, capacità politica ed amministrativa".

Secondo il Pd nel capoluogo la situazione è pessima. "Oggi la città arranca e dopo quattro anni le inefficienze e la paralisi dell'azione amministrativa sono sotto gli occhi di tutti – si legge nella nota - A Latina serve finalmente un nuovo governo che guidi la Città con autorevolezza per attrarre investimenti, per creare opportunità per i cittadini e per dare servizi adeguati nei quartieri e nei Borghi. La crisi determinata dalla pandemia sta mettendo a dura prova il nostro Paese. Il tempo che abbiamo davanti ci pone prove difficili per contrastare la crisi senza precedenti e richiede capacità per fare le scelte che servono per una sfida mai affrontata. Retorica, populismo ed incompetenza non debbono più avere spazio.

La strada verso il voto è ancora lunga ma i Dem sono pronti ad anticipare la partenza. "Il Pd, con una propria delegazione, promuoverà iniziative di confronto con la città, con le sue articolazioni economiche e sociali, con i cittadini nei quartieri e nei borghi per costruire un programma condiviso e partecipato – si legge nella nota - Assemblee degli iscritti oggi virtuali e speriamo al più presto con la presenza fisica, forum tematici, comitati territoriali nei quartieri e nei borghi, circoli in ambienti e luoghi di lavoro, sul modello del circolo sanità, sono alcune delle iniziative che metteremo in campo per radicare il partito. Al fine di favorire la più ampia condivisione alla realizzazione di tale percorso il PD vuole promuovere incontri per un confronto con il territorio e con le forze politiche e civiche, con l'associazionismo e con i movimenti per la scelta del candidato sindaco, che rappresenti al meglio la novità e il cambiamento rispetto al passato.



Il cambiamento dovrà esprimersi nella volontà di dare soluzioni ai problemi e la legalità e la trasparenza servono per produrre atti di governo legittimi e non a paralizzare tutto. Tecnologia (città intelligente e smart) e regolamenti semplici e snelli dovranno valorizzare il patrimonio di professionalità del Comune, oggi mortificato, per dare risposte trasparenti e rapide a cittadini ed imprese. Vanno individuate nuove soluzioni per rilanciare un centro storico dove i commercianti sono sempre più in difficoltà. Lo strumento delle reti d'impresa territoriali e di filiera sarà di supporto ad interventi di rafforzamento delle funzioni culturali, istituzionali, commerciali e residenziali del centro storico. C'è bisogno di ridare una casa alla cultura e allo sport, iniziando a risolvere i problemi che limitano l'utilizzo delle strutture principali, ovvero Teatro e Palazzetto. L'umiliazione del Teatro chiuso da quattro anni e la fuga di tutte la squadra da Latina sono solo alcune delle pagine nere di questi anni".



Il PD vuole promuovere le infrastrutture: "l'autostrada Roma-Latina e la Bretella Campoverde –Cisterna- Valmontone per il collegamento veloce con l'Autostrada A1 che sarà inserita nel decreto del Ministero delle Infrastrutture, interamente finanziata con due miliardi di euro, e il nuovo ospedale di Latina che sorgerà a Borgo Piave nell'area di 13 ettari di proprietà della Regione per un investimento di 230 milioni di euro, già inserito nella programmazione delle strutture ospedaliere della Regione. Il collegamento veloce con l'autostrada sarà di impulso allo sviluppo del nostro tessuto produttivo che ha nel polo farmaceutico la sua forza trainante, insieme alla meccanica, all'elettronica e alla logistica. La ricerca e l'innovazione al servizio dello sviluppo delle imprese con partner strategico l'Universita' La Sapienza e la spinta agli investimenti pubblici stimoleranno gli investimenti privati e la crescita per creare lavoro. Farmaceutica, sanità privata e pubblica, agroalimentare e ricerca sono i punti di forza su cui promuovere un distretto della salute e del benessere che darebbe slancio allo sviluppo del nostro territorio".

Le linee programmatiche sono praticamente tracciate, anche in altri campi. "Il settore urbanistico è ormai bloccato da anni e la chiave per farlo ripartire è puntare sulla rigenerazione urbana, su interventi di riqualificazione, sul recupero dei siti dismessi – affermano i dem -Sostituzione del patrimonio edilizio, ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica insieme a case popolari ed edilizia pubblica di qualità debbono essere oggetto di provvedimenti mirati per stimolare una ripresa virtuosa del settore. Per un rinascimento urbano occorre un progetto ambizioso di riqualificazione, di cucitura della trama della città con funzioni pubbliche, culturali e di servizi che diano identità e centralità in ciascun quartiere e in ciascun borgo. Particolare attenzione va riservata alle zone del territorio comunale che vivono una servitù, prima fra tutte quella della discarica, che ha bisogno di vedere finalmente la bonifica dell'area. Sui rifiuti occorre un servizio moderno ed efficiente che dia soluzioni e tagli i costi per cittadini ed imprese.



Per il PD investire nella cultura è una scelta strategica per creare opportunità, crescita economica e coesione nella comunità cittadina. Latina deve guardare all'esperienza delle città medie europee ed italiane che hanno fatto della cultura e dell'economia creativa una potente leva di sviluppo, di promozione del territorio e di rafforzamento della coesione della realtà cittadina. La valorizzazione della Marina è la strada per innescare sviluppo di qualità. Occorre partire dal completamento della viabilità retrostante per l'accesso al lungomare in modo da consentirne la piena utilizzazione e per progettare una riqualificazione innovativa con un waterfront con servizi turistici e di turismo sportivo di qualità.



Vogliamo proporre un sistema economico integrato in cui cultura, turismo, industria, agricoltura e valorizzazione ambientale interagiscano in un territorio vocato al futuro e aperto all'Europa e al mondo. Una cabina di regia per l'economia del mare può promuovere un nuovo modello di sviluppo in grado di incrementare la competitività complessiva della risorsa mare e del litorale di Latina.

Il PD mette a disposizione della Città il proprio ruolo di forza di governo ed è naturale interlocutore di tutte le forze più dinamiche ed interessate ad investire sul futuro di Latina".