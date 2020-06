Rigenerazione urbana, quale prospettiva per Latina? Un passo avanti è stato fatto considerando che oggi sono state approvate dalla commissione Governo del territorio tre importanti delibere relative alla rigenerazione urbana, in attuazione della relativa legge regionale. Una riguarda l'individuazione degli ambiti territoriali urbani in cui sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, oppure interventi di demolizione e ricostruzione; un'altra recepisce attua le disposizioni per il cambio d'uso degli edifici; l'ultima riguarda gli interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici. Le proposte di delibera sono state ampiamente dibattute in cinque commissioni tenutesi, prima dell'emergenza covid, tra gennaio e febbraio.

L'obiettivo delle delibere è rispettare gli indirizzi già votati nel 2018 dal consiglio comunale, in merito alla riqualificazione di spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere; razionalizzazione della mobilità urbana e sostenibile, per l'innalzamento della qualità della vita; la riduzione del consumo di suolo e degli sprechi (idrici, energetici, attraverso una riqualificazione ecologica degli edifici); la rigenerazione del patrimonio pubblico e privato.

"Un obiettivo importante finalmente raggiunto per Latina, che potrà beneficiare dell'aiuto di questa legge vedendo riqualificati i propri spazi, per portarli a nuovi utilizzi e renderli fruibili da un pubblico più ampio. Un momento importante anche perché l'attuazione di questa legge riqualificare l'edilizia in città e riattivare l'economia ad essa legata – commenta Celina Mattei, presidente della commissione – Si è trattato di un lavoro lungo e faticoso e la commissione si è riunita più volte su questo tema complesso. Ringrazio pertanto la dirigente all'Urbanistica, arch. Eleonora Daga, e tutti i tecnici dell'ufficio di piano, sotto la responsabilità dell'arch. Emanuele Spagni, per l'eccellente lavoro svolto e che sono molto contenta essere arrivato a conclusione. Latina ha fatto tutto per bene, consapevole che altri comuni avevano dovuto rifare il lavoro da capo perché alcuni punti della legge non erano chiari, tanto da indurre la Regione ad istituire un ufficio ad hoc a disposizione degli enti". "Eravamo già pronti una settimana fa – conclude Mattei – ma abbiamo voluto dare seguito alla richiesta della minoranza di più tempo per leggere le carte. Peccato, oggi, non aver ricevuto feedback da parte di nessuno dei commissari di minoranza, collegatisi solo per pochi minuti. Spero non si sia trattato di disinteresse, ma che sia stato un tacito apprezzamento del lavoro svolto, dopo tante parole spesso dette a sproposito sul tema".