Non si fa attendere la risposta dell'assessore Cristina Leggio, che insieme al sindaco è stata chiamata in causa, oggi pomeriggio, dai consiglieri di opposizione Miele, Calvi e Carnevale. Al centro del dibattito, il cambio location "improvviso" per il Consiglio comunale dei bambini, che si è tenuto in Aula consiliare, cosa che per l'opposizione ha significato violare le norme anticovid.

"Innanzitutto era importante per i bambini e le bambine, che avevano continuato il loro importante lavoro a distanza, potere concludere in presenza questo primo anno di attività e abbiamo agito con la massima attenzione per garantire che questa esperienza "rituale" di chiusura fosse bella e sicura - spiega Leggio - L'evento era previsto nei Giardini del Comune alle ore 19 ed è stato spostato poco prima dell'arrivo dei bambini in Aula consiliare dopo aver valutato che la temperatura all'esterno si era mantenuta molto alta nonostante l'orario della convocazione".

"Per evitare di esporre i bambini all'eccessiva calura, e una volta constatata la possibilità di poterlo condurre senza rischio in un luogo più vivibile, anche in considerazione della breve durata dell'attività, si è proceduto alla sanificazione di tutte le sedute che sono state organizzate mantenendo il distanziamento fisico tra le persone non congiunte. Il Sindaco Damiano Coletta è un medico ed è stato proprio lui a esigere, di fronte alla possibilità di un incontro in Aula consiliare, che venissero seguite scrupolosamente tutte le indicazioni del caso. I bambini e le bambine presenti erano in numero di molto inferiore rispetto al numero abituale di Consiglieri che partecipano all'Assise comunale e si sono dunque potuti sedere su posti alternati; i genitori accompagnatori si sono accomodati sulle sedute riservate al pubblico. Tutto è stato organizzato mantenendo rigorosamente il rispetto delle distanze di sicurezza e indossando le mascherine. Nonostante queste limitazioni e un po' di timore nel parlare al microfono, il momento di confronto è stato bello e importante per tutti i presenti".

"Invito tutti a visitare la pagina dedicata all'attività sul sito del Comune - nella sezione "Partecipazione e Beni Comuni" - e a dare il proprio prezioso contributo per valorizzare e tutelare questa esperienza, importante e generativa per chi vi prende parte e per tutta la comunità".