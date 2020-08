Michela Biolcati Rinaldi resta nel limbo. Sospesa, in attesa che il braccio di ferro tra il sindaco e la sua lista di riferimento, Piazza Civica, si risolva o con la sua permanenza alla guida del Settore Ambiente o, al contrario, con la sua definitiva rimozione, chiesta ripetutamente da Piazza Civica che ha ribadito le sue posizioni anche mercoledì scorso in riunione di maggioranza.

Forse per una strategia politica, forse semplicemente per la fiducia e un debito di riconoscenza nei confronti di Michela Biolcati Rinaldi, che gli è rimasta accanto mentre il Terzo Polo sceglieva di abbandonare la maggioranza civica per sostenere la candidatura di Giorgio Giusfredi, Antonio Terra temporeggia sulla revoca dell'incarico e non sembra disposto a cedere alle pressanti richieste di Piazza Civica, che ormai reputa l'alternanza alla guida di un settore delicato come l'Assessorato all'Ambiente vitale in vista dell'imminente rimpasto, che potrebbe coinvolgere anche altri assessorati.

Una posizione più volte espressa dal gruppo - che in occasione dell'ultimo Consiglio comunale ha rinunciato al nome di Lista Terra Sindaco, lasciandosi alle spalle la tornata elettorale e scegliendo un nome più duraturo e spendibile – attraverso il capogruppo Omar Ruberti e la coordinatrice Monica Laurenzi, che addirittura, rispondendo alla richiesta del sindaco di mettere per iscritto le loro richieste, avevano preparato un documento già martedì pomeriggio per ribadire che Michela Biolcati Rinaldi ormai non gode più dell'appoggio della lista, salvo poi non avere la possibilità di esporre le proprie ragioni dal momento che il sindaco ha rimandato l'incontro.

A quanto pare neppure la riunione di maggioranza di mercoledì pomeriggio è servita a trovare una quadra, non solo sul nome dell'eventuale sostituto, ma addirittura sulla permanenza o meno della Biolcati alla guida dell'Assessorato all'Ambiente. E così, malgrado l'annuncio che pochi giorni fa aveva indotto Michela Biolcati Rinaldi a preparare gli scatoloni per sgomberare gli uffici di piazza dei Bersaglieri, l'Assessorato all'Ambiente resta in bilico, perché il sindaco non ha ancora preso la decisione di firmare la revoca dell'incarico. Non solo. Incerta sul futuro, sulla sua attuale posizione, Michela Biolcati ieri ha interpellato il sindaco durante un incontro per chiedere se avrebbe dovuto prendere parte o meno alla riunione di Giunta, ricevendo da quest'ultimo una risposta affermativa. E in effetti risulta aver votato le delibere approvate dalla giunta e poco dopo pubblicate sull'albo pretorio. Un ulteriore segnale chiaro del fatto che sul punto Antonio Terra non ha ancora preso una decisione ufficiale. E, almeno per ora, malgrado l'opposizione netta di Piazza Civica, Michela Biolcati Rinaldi ha ancora qualche speranza di mantenere il suo posto in Giunta.