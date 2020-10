Il candidato sindaco di Latina per il Centrodestra sarà ufficializzato entro fine novembre. E' la speranza di Claudio Durigon, deputato della Lega, che lo scorso fine settimana ha affrontato l'argomento durante un incontro conviviale con i dirigenti locali del Carroccio del capoluogo. L'ex sottosegretario al Lavoro ha fatto il punto della situazione rispetto alle recenti elezioni comunali a Terracina e Fondi e poi ha spiegato quanto sta accadendo a livello nazionale nel Centrodestra in vista delle amministrative del 2021. E qui Durigon s'è lasciato sfuggire alcuni dettagli su quanto avverrà l'anno prossimo nel capoluogo.

Secondo il deputato del Carroccio, infatti, nel primo schema stilato a Roma tra Matteo Salvini. Giorgia Meloni e Antonio Tajani, la città di Latina avrà un candidato sindaco entro fine novembre, come i tre hanno fatto intendere anche per Roma e le altre grandi città al voto.

Durigon, contattato telefonicamente, spiega: "E' una speranza quella di riuscire a chiudere entro novembre, in modo da avviare la campagna elettorale per le comunali. La Lega così come gli altri partiti della coalizione presenterà i propri nomi e le proprie preferenze per la candidatura a sindaco. Si deciderà insieme e gli incontri inizieranno a breve". Sarà civico come vuole Salvini a Roma? "La Capitale è un discorso a parte, perché c'è la necessità di avere figure in grado di allargare il consenso in caso di ballottaggio. A Latina contiamo, andando uniti con Fratelli d'Italia e Forza Italia, di poter vincere anche al primo turno. Ma certo nessuna preclusione su candidature non politiche. Si deciderà con gli altri".