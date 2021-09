Del medesimo avviso, rapportato a livello locale, il candidato sindaco Pisano, che ha presentato la propria lista come alternativa rispetto alla classe politica che ha governato la città negli ultimi vent'anni.

Tanti i temi dibattuti, sia in ambito nazionale che locale. L'ex presidente del Consiglio si è soffermato molto sull'opportunità derivante dai fondi del recovery Plan, che consentiranno di investire ingenti risorse, ribadendo la necessità di fornire risposte ai cittadini e imprimere una svolta su diversi temi come ad esempio la transizione ecologica.

I big scendono in campo in vista del voto di ottobre. A Pontinia questa mattina è arrivato il leader del M5S Giuseppe Conte a supporto del candidato sindaco Pasqualino Pisano.

