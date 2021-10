Esperienza e tenacia dopo tante battaglie condotte tra i banchi del consiglio, invece, per Serafino Di Palma, sostenuto da una coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia, Impronta Setina e Sezze Cambia.

Ci prova ancora Sergio Di Raimo, il sindaco uscente e dimissionario, che punta su 5 liste a suo sostegno: Partito Democratico, Sezze Futura, Sezze Protagonista, Di Raimo Sindaco e Per Sezze.

Dopo 6 mesi di commissariamento prefettizio, a Sezze sarà una partita a 4 per salire sullo scranno più alto.

