È Francesco Ambrosino il nuovo sindaco di Ponza, eletto con 1.093 preferenze e il 55,23% dei voti, staccando sull'avversario Pompeo Porzio che ha ottenuto 886 preferenze per il 44,77% dei voti.

Anche Ventotene ha il suo nuovo sindaco: si tratta di Carmine Caputo, che ottiene 274 voti per il 55,02%, staccando sul sindaco uscente e candidato Gerardo Santomauro, che ha ottenuto 223 voti per il 44,78% delle preferenze. Zero voti per il Popolo della Famiglia, mentre il Partito Gay ha ottenuto 1 voto e lo 0,2% delle preferenze totali.