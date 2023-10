Agostino Marcheselli è il nuovo direttore generale del Comune di Latina e torna in Comune dopo 15 anni e dopo l'esperienza da capo di Gabinetto del sindaco Zaccheo. La sua nomina, ampiamente prevista e che sarà formalizzata nel pomeriggio con un decreto, è stata ufficializzata dal sindaco in una conferenza stampa questa mattina. Il sindaco ha specificato che questa decisione è arrivata al termine di una selezione che ha visto la partecipazione di 29 aspiranti, poi scesi a 9 e infine a cinque tra i quali la sindaca ha scelto l'unico originario di Latina.

"Non possiamo perdere tempo e avevamo bisogno di una persona che conoscesse il territorio, gli altri aspiranti venivano da altre città – ha detto il sindaco - Marcheselli ha capacità amministrativa, una personalità flessibile e multifattoriale ed è fortemente motivato, mi aiuterà a dare risposte rapide ai tanti problemi della città". La Celentano risponde anche alle critiche di questi mesi da parte dell'opposizione che lamentava la frequentazione degli uffici di Marcheselli prima che fosse avviata la selezione. "Sono stata solo in questo Comune per 40 giorni e ho chiesto all'ingegnere Marcheselli di venire una tantum a dare una mano in virtù della sua esperienza amministrativa. Una volta nominato lo staff, non è più venuto. La legge mi consentiva di scegliere e nominare il direttore senza questa selezione, ma ho voluto scegliere questa modalità per visionare altri curriculum. Sono tranquilla e non temo i ricorsi, c'è una commissione esaminatrice, ci sono i verbali. E' stato fatto tutto in maniera regolare".