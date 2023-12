"La delibera per la rete scolastica che taglia ben 37 comprensori va ritirata. Tutto ciò avviene senza un confronto con le autonomie locali e con i rappresentanti delle famiglie e degli operatori. Si parla molto di famiglia e spopolamento delle aree interne, questa delibera colpisce loro e le fasce più deboli, soprattutto nel reatino. Ritiro subito, nessun colpo di mano e aprire un dialogo con le parti sociali e con chi vive la scuola tutto i giorni". Lo ha dichiarato il responsabile Welfare della segreteria Nazionale e Consigliere della Regione Lazio di Azione, Alessio D'Amato

