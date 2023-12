"Quando parliamo di sanità, dobbiamo lavorare insieme, al di là delle logiche di appartenenza politica, e avere come obiettivo l'interesse della collettività. Per questo, sono importanti le iniziative come quella di oggi, poiché è fondamentale ascoltare chi vive ogni giorno la sanità. Dobbiamo operare in maniera sinergica, innanzitutto per rafforzare la medicina del territorio, tenendo conto delle istanze dei singoli territori, perché ogni area ha una sua distinta peculiarità, con differenti priorità e urgenze.

In un momento dove è avanzata l'età media, è fondamentale aumentare e promuovere ulteriormente la cultura della prevenzione, rafforzando anche la telemedicina, in modo da fornire risposte sempre più vicine alle esigenze delle persone. Puntare sulla medicina del territorio, di prossimità, sarebbe utile e strategico anche per evitare l'intasamento dei pronto soccorso, dove in molti casi si registrano accessi inappropriati: per raggiungere queste finalità, è necessario un confronto costante, per migliorare l'efficienza della sanità e i servizi alla cittadinanza". Lo dichiara il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che è intervenuto questa mattina al convegno "quali sviluppi per i servizi distrettuali nella regione Lazio", presso la sala mechelli alla Pisana