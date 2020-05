Aumentano i pareri contrari all'ampliamento del Tmb della Rida Ambiente. La proposta della società di rifiuti di realizzare un'area di stoccaggio fuori dal perimetro dell'impianto, sulla base dell'ordinanza regionale per l'emergenza Covid, ha trovato la contrarietà del mondo politico. Dopo il «no» del Consiglio comunale, infatti, arriva la ferma contrarietà dei consiglieri regionali del Pd, Salvatore La Penna ed Enrico Forte, e del commissario cittadino Claudio Moscardelli. «Siamo contrari a ipotesi di ampliamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti. Questo è quanto scaturito dal confronto sollecitato dai dirigenti e dagli iscritti del Pd di Aprilia con il Commissario, condiviso con i propri consiglieri regionali circa le questioni attinenti la problematica sui rifiuti e l'iniziativa privata connessa all'ordinanza della Regione. La Rida però utilizza questa ordinanza per un intervento che si presenta più come ampliamento in area esterna all'impianto autorizzato, che un utilizzo dell'ordinanza regionale per accrescere fino al 30% la capacità di stoccaggio dei rifiuti. In più l'intervento di attuerebbe in zona agricola e comporterebbe variante urbanistica in quanto si prevede per detto stoccaggio di realizzare una pavimentazione molto estesa pari a 32.000 mq in cemento armato le cui caratteristiche di temporaneità è difficile rintracciare»,

Per questo La Penna, Forte e Moscardelli plaudono alla ferma posizione presa dal Comune. «Il Tmb è già autorizzato al trattamento di oltre 400 mila tonnellate di rifiuti, che soddisfa ben oltre il 100% del fabbisogno dell'intera provincia. La Regione - continuano - ha confermato che non vi sono deroghe in maniera urbanistica, inoltre la posizione del Comune è chiara nell'indicare tutti gli elementi che rendono impossibile utilizzare l'ordinanza regionale. Perciò ci dichiariamo contrari a questa iniziativa e sosterremo, per quanto attinente la nostra funzione politica, la mozione votata all'unanimità dal Consiglio Comunale».