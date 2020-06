Per informazioni chiamare il 327 1689690, dalle 15 alle 16 dal lunedì al venerdì oppure inviare un messaggio tramite Whatsapp (scrivere nome e cognome e dati del ricovero).

L'utilizzo della TAC Force ( Alta Diagnostica) in congiunzione con le prove di funzionalità respiratorie specifiche, permette di valutare al meglio la ripresa funzionale e vascolare del polmone.

Ad oggi sono stati valutati oltre 100 pazienti e l'attività ha permesso di evidenziare in alcuni soggetti problematiche che necessitano di pronte cure e controlli. Inoltre è possibile valutare anche il livello anticorpale specifico e in rarissimi casi una ripresa della contagiosità.

I pazienti Covid ricoverati nei mesi precedenti, in tutte le strutture dell'Azienda sono richiamati dal personale dell'ambulatorio Covid senza prenotazione, ed effettuano una prima valutazione clinica e laboratoristica seguita da approfondimenti strumentali con la collaborazione dei cardiologi, dei radiologi,dei gastroenterologi, degli otorinolaringoiatra e del laboratorio analisi dell'Ospedale.

Dal 5 Maggio all'Ospedale SM Goretti è attivo un ambulatorio dedicato, integrato infettivologico-pneumologico POST-COVID, per le persone che hanno avuto la malattia.

