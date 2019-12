Un piatto di rigatoni al sugo. E' quello che Virginia De Lillis di Cori ha chiesto alla figlia lasciando l'ospedale San Camillo di Roma dopo un intervento chirurgico da record. Record per la grandezza della massa tumorale che le è stata asportata dalla faccia, di quasi 4 chili, ma anche perché Virginia a maggio compirà 100 anni. Sottoporla ad un intervento del genere è stata una decisione ponderata con attenzione sia dalla squadra chirurgica che dalla équipe anestesiologica. Virginia però ha sopportato l'anestesia e l'ha superata al meglio e nelle scorse ore ha potuto lasciare l'ospedale e tornare a casa dove ad attenderla c'erano i suoi rigatoni al sugo.

