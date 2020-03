"La lotta contro il Coronavirus non si ferma". Con queste parole la Regione Lazio annuncia, tramite un post nella pagina Facebook ufficiale dell'ente, l'apertura del nuovo Covid Hospital 3 di Casal Palocco che sarà operativo a partire da domani. "Dopo l'apertura ieri del Covid Hospital al Columbus, lo Spallanzani 2, tutto pronto a Casal Palocco mentre al Policlinico Tor Vergata lavori in corso per stanze a pressione negativa per Covid Hospital 4"