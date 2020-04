Presso l'Ospedale S. Maria Goretti è stata, installata dalla Protezione Civile, davanti l'ingresso del poliambulatorio, la tenda di pre-triage del Percorso Materno Infantile "riservato", ultimo dettaglio della più ampia riorganizzazione in aree Covid e NonCovid e dei relativi percorsi di accesso e transito (scale, ascensori e montalettighe dedicati e segnalati Covid e NonCovid, rispettivamente con segnaletica rossa e verde).

L'Area Materno Infantile "NonCovid", sede delle Unità Operative Pediatria/Neonatologia ed Ostetricia/Ginecologia, con le sale parto ed operatoria, e della Breast Unit, è rimasta collocata interamente al terzo piano, accessibile con uno specifico percorso verde "NonCovid" con montalettighe, ascensore personale, ascensore utenti e rampa di scale, distinti e separati: si accede appunto da un nuovo ingresso separato dal Pronto Soccorso, ubicato in corrispondenza del Poliambulatorio Ospedaliero, dotato di una tenda di pre-triage, ed all'interno di un ambulatorio visita pediatrico, e 2 ambulatori ginecologici, uno visita ed uno di monitoraggio cardiotocografico, il tutto presidiato h24 dal personale medico, infermieristico ed ostetrico delle Unità Operative Pediatria/Neonatologia ed Ostetricia/Ginecologia, e dal servizio di Guardiania. L'area Materno Infantile ha poi una sezione destinata alla gestione delle gravidanze Covid Positive per garantire la massima sicurezza della mamma e del neonato e non interrompere mai il loro rapporto.