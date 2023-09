Il potenziamento del servizio di trasporto pubblico rappresenta un passo significativo verso una maggiore accessibilità e mobilità soprattutto per i residenti di Sabaudia. Le nuove corse offriranno una soluzione comoda e affidabile per coloro che necessitano di spostarsi nei giorni festivi, contribuendo così a migliorare la qualità della vita nella comunità locale.

"Al momento - ha aggiunto il Sindaco - non esiste alcuna tratta attiva durante i giorni festivi. Crediamo che sia essenziale intensificare il servizio di trasporto pubblico urbano per consentire alle persone che dipendono dai mezzi pubblici di usufruire di un servizio efficiente e affidabile".

Ma le novità non finiscono qui. Il Sindaco Mosca ha anche intrapreso contatti con l'azienda Cotral per richiedere un potenziamento ulteriore del trasporto pubblico, sempre nei giorni festivi, tra Molella, Mezzomonte, Sabaudia, Latina, Roma e viceversa.

"Abbiamo concordato - ha spiegato il Sindaco Mosca - l'implementazione di due nuove corse nei giorni festivi, un passo importante per migliorare la mobilità nella nostra comunità"

L'Amministrazione comunale di Sabaudia ha potenziato il trasporto pubblico urbano a Molella e Mezzomonte nei giorni festivi, in collaborazione con la ditta Bianchi.

