Le carte da gioco sono una passione in evoluzione, che ha conquistato anche il mondo dei più giovani e che non si è fermata di fronte al web, trovando anzi nella tecnologia un ulteriore fermento e mezzo di diffusione, oltre alle tradizionali partite tra amici. Nate probabilmente intorno al X secolo in Cina e forse giunte in Europa alla fine del XIV secolo, numerose sono ora in Italia le varianti regionali delle carte, dalle "napoletane" alle "piacentine", solo per citare quelle più famose. Senza contare che alcuni giochi di carte, come il bridge, sono ormai addirittura classificati come sport, con tanto di tornei, sia nazionali che internazionali.

Le carte però sono una passione anche per i sempre più numerosi utenti online, come nel caso di alcune app che ripropongono i giochi classici in versione multimediale, da "Briscola" a "Scopa". Per non parlare del poker, un classico delle carte, con tanto di app che danno la possibilità di giocare, anche via smartphone, con fiches virtuali - ovvero senza un vero e proprio valore monetario - ai giochi più gettonati, come Cash Game, Torneo e Royal Hold'em. Del resto, come si può notare anche dalla crescente presenza di siti poker online, le stesse carte da poker sono apprezzate nelle diverse varianti di gioco proposte - che comprendono il Texas Hold em e l'Omaha - , con tanto di tornei e di spiegazioni sulle regole da parte degli operatori specializzati.

Senza dimenticare i giochi più facili, almeno nelle regole, rigorosamente in versione "free". Ultimamente si parla di Sputacchio, ma anche "Uno", "Memory", "Strappa Camicia", "Uomo Nero" e "Go Fish!" sono modi per passare il tempo, online oppure dal vivo, all'insegna del divertimento e con pochi, semplici ingredienti: un mazzo di carte - per gli amanti dell'analogico - o una connessione - per i più digitalizzati.