La disciplina sportiva del momento a fungere da comun denominatore, un pizzico di glamour, ma soprattutto l'ampia finestra sul sociale.

La prima edizione della Fashion Padel Cup, andata in scena nel weekend scorso nella confortevole cornice dell'Arma Padel a Latina con la regia di "Città Sport Cultura" nelle persone del presidente, il senatore Riccardo Pedrizzi e del segretario, suo figlio Stefano, ha trovato ieri sera la giusta consacrazione nella "pancia" della città, all'interno del nuovissimo store "Susi Hub".



Spazio, per l'occasione, alle premiazioni con la novità assoluta e molto attesa del "Best Fashion Padel Player", particolare classifica dove sono stati sommati i games vinti nel tabellone classificate ed i voti ricevuti dalle giocatrici sul profilo Instagram di Città Sport Cultura.

Vittoria Merci ha trionfato (328 preferenze) in questa speciale classifica precedendo Jessica Celestre e Chiara Iannicola. Prima di lei, spazio a Luana Antuono e Antonietta Di Pietro, vincitrici del torneo riservato alle non classificate, pronte a vivere un weekend in una capitale europea. Con loro sul podio, Sara De Lellis e Roberta Bartoli (per loro un costume North Beach Wear), Laura Tomasella e Leandra Rubino (occhiali Rayban).



E' stata poi la volta delle classificate con il weekend in una capitale europea che è stato vinto dalla coppia formata da Jessica Celestre e Vittoria Merci, capaci di domare in finale Martina Armocida e Ornella Rubeo (costume North Beach Wear). Sul gradino più basso del podio, invece, Maura Martello e Simona Pannacci (occhiali Rayban). Infine il "misto" con Gino Destro e Maura Martello che hanno vincono una notte a Milano e 2 biglietti per il Padel Trend Expo nel capoluogo meneghino, la più importante fiera di padel al mondo e 2 biglietti treno Italo.

Intorno alle 21, poi, spazio al "Charity Fashion Diner", il Party Awards voluto espressamentr da CSC per raccogliere ulteriori fondi per l'Associazione Susan G. Komen, da sempre in prima linea nella lotta ai tumori al seno. Al terzo piano della struttura a due passi da Piazza del Popolo, si sono dati appuntamento i vertici dell'Associazione e di Città Sport Cultura, imprenditori e dirigenti partner CSC.

Sino a notte inoltrata, poi, "After Party" con Cristina Lazic, la Dj, nata a Londra ma cresciuta a Milano. Ieri, però, è stata la serata anche delle "Padelliste Anonime", motore portante di un movimento che va al di là del fatto agonistico. Quello che fanno da sempre lontano da un campo da padel è un qualcosa che lascia il segno.