Un sogno olimpico da coltivare con certosina pazienza e impegno, ma soprattutto una prima prova di Coppa del Mondo da onorare nel migliore dei modi. Perché giocare in casa sarà, inevitabilmente, tutta un'altra cosa per lo splendido gruppo azzurro di Franco Cattaneo.

Lunedì prossimo, quando mancheranno soltanto 67 giorni alla kermesse iridata sul lago di Paola, la Nazionale maggiore di canottaggio sarà nuovamente a Sabaudia per continuare la preparazione in vista degli appuntamenti nazionali e internazionali, tappe di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo dove, lo ricordiamo, l'Italia del remo ha già qualificato dieci barche, di cui una paralimpica.

Gli atleti convocati si ritroveranno nella cittadina delle dune per quello che sarà il secondo raduno dell'anno: da lunedì 3 febbraio al 21 il gruppo maschile e dal 5 al 22 quello femminile.

Al collegiale pontino, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato, tra uomini e donne, 35 atleti, di cui 29 senior e 6 pesi leggeri. La parte del leone, ovviamente, la faranno i Gruppi sportivi militari di stanza a Sabaudia (Fiamme Gialle, Fiamme Oro, Carabinieri e Marina Militare), da sempre serbatoio vitale per il gruppo olimpico.