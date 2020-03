La Federazione Italiana Canottaggio, preso atto delle nuove disposizioni in merito all'emergenza "Coronavirus", non ha ancora preso una decisione in merito al Meeting Nazionale Coop in programma sul lago di Paola a Sabaudia sabato 21 e domenica 22 marzo.

Un vero e proprio "Test Event" in vista della prima prova di Coppa del Mondo, in programma sempre nella cittadina delle dune, dal 10 al 12 aprile.

In tutto questo, però, l'emergenza "Coronavirus" ha portato alcune nazionali straniere a lasciare Sabaudia per tornare in patria.

Parliamo della squadra giovanile della Polonia, che è andata via il 24 febbraio scorso, alla quale si sono aggiunte le squadre slovena e tedesche di canoa, unitamente alle squadre nazionali di canottaggio di Slovacchia, LItuana ed Estonia.

Ungheria ed Ucraina, invece, hanno deciso di restare sul lago di Paola e, dunque, a Sabaudia dove, però, la situazione non solo è monitorata ogni giorno, ma resta sotto controllo senza nessun particolare problema o allarmismo.

In tutto questo, presso l'impianto di "Mariremo", la Nazionale olimpica italiana sta proseguendo la propria marcia di avvicinamento verso il Test Event e la prima prova di Coppa del Mondo, a conferma di quanto dicevamo in precedenza, ossia dell'assoluta tranquillità che c'è a Sabaudia, pronta ad ospitare il mondo del remo per la prima prova di Coppa del Mondo. Non a caso, il Dittì Franco Cattaneo ha voluto unire il secondo e terzo raduno, proprio per evitare rischi.