Nella giornata di giovedì 3 febbraio il Latina 1932 ha comunicato l'acquisto del centrocampista Marco Palermo. Classe 1995, ha iniziato la stagione nella Pergolettese (Lega Pro girone A), dove era arrivato nell'estate del 2020 dopo una lunga esperienza in C tra Siracusa e Sicula Leonzio. Il mediano di Catania, svincolato nella sessione di mercato invernale, ha firmato un contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2022 e sarà a disposizione del tecnico già a partire dalla sfida in programma domenica a Castellammare di Stabia. Anticipata a sabato 12 febbraio alle ore 14,30 la gara al Francioni di Latina contro la Turris, in programma inizialmente alle ore 17.30. Questa la decisione della Lega Pro con il comunicato emesso oggi che ha ratificato gli accordi raggiunti dalle due società. Anticipo anche per la successiva gara di martedì 15 febbraio in Basilicata contro il Picerno che si giocherà sempre alle 14,30 in luogo delle originarie 17,30. Anche in questo caso la Lega Pro ha ratificato gli accordi raggiunti tra società.