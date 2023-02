Finale al Francioni, il Messina vince ancora con il Latina e prende sei punti tra andata e ritorno

45'st - Conclusione alta di Di Livio. Quattro minuti di recupero

36'st - Bella occasione per il Latina. Fabrizi si trova uno contro uno, poi cede a Ganz in area, dribblin al portiere con la palla che si allunga un po' troppo: spaccata dell'ex Triestina che mette sull'esterno della rete

27'st - Occasionissima per il Latina. Punizione di Di Livio da sinistra, palla respinta in area piccola che arriva sui piedi di Rosseti: destro al volo che però Fumagalli blocca agevolmente

25'st - Cambio Latina, dentro Rosseti fuori Riccardi

24'st - GOL MESSINA - Punizione perfetta di Kragl per Trasciani che si tuffa in area e di testa mette a segno un gol spettacolare

21'st - Ammonito Riccardi

16'st - Cambio Latina, dentro Peschetola fuori Furlan

15'st - Bella azione tutta in verticale, Di Livio per Riccardi che vince un rimpallo ed entra in area dal lato corto e una volta sul fondo mette al centro. Salva tutto la difesa

13'st - Cross di Carissoni, testa di Fabrizi. Palla fuori

8'st - Ammonito Celesia

6'st - Folata di Ragusa sulla sinistra: conclusione alta

3'st - Ammonito Di Livio

1'st - Doppio cambio Latina, dentro Celli e Fabrizi per Antonio Esposito e Belloni

47'pt - FINE PRIMO TEMPO

46'pt - Tiro alto di Marino da ottima posizione.

45'pt - Un solo minuto di recupero

43'pt - Due angoli consecutivi del Latina, qualche mischia in area di rigore e poco altro. Finale di primo tempo in cui i nerazzurri non riescono a reagire

36'pt - Ammonito Trasciani per un brutto intervento da dietro su Ganz

27'pt - GOL MESSINA con Marino. Azione nata da un errore in chiusura di Antonio Esposito, con Kragl che affonda a destra e poi serve una gran palla a Marino che davanti alla porta non sbaglia

17'pt- Tiro di mezzo esterno di Riccardi: palla alta

16'pt - Occasionissima Latina: Riccardi affonda a destra, palla radente dentro l'area dove arriva Belloni che di punta anticipa il marcatore ma mette fuori di un soffio

12'pt - Il fischiatissimo Kragl va via a destra: palla al centro deviata dalla difesa di casa

9'pt - Belloni per Antonio Esposito che ha spazio. Palla dietro per l'accorrente Ganz. Assist sbagliato e una prima buona occasione

7'pt - Sette minuti di nulla in campo, si scalda il clima degli spalti con l'arrivo dei tifosi ospiti accompagnati da due bombe carta. Tra gli ultras siciliani anche tifosi del Frosinone, in virtù del gemellaggio

1'pt - Iniziata al Francioni

LATINA - MESSINA 0-2

LATINA (4-4-2): Tonti; Carissoni, And. Esposito, Calabrese, Ant. Esposito; Sannipoli, Di Livio, Bordin, Riccardi; Fabrizi, Ganz. A disp.: Cardinali, Giannini, De Santis, Centi, Gallo, Pellegrino, Amadio, Barberini, Di Mino, Bezziccheri, Peschetola, Furlan, Belloni, Rosseti. All. Di Donato.



MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli; Berto, Trasciani, Ferrara, Celesia; Fofana, Mallamo; Ragusa, Kragl, Marino; Perez. A disp.: Lewandowski, Ferrini, H. Balde, Orsini, Fiorani, Konate, Versienti, Grillo, I. Balde, Zuppel, Curiale. All. Raciti.

ARBITRO: Cavaliere di Paola (Porcheddu-Cesarano).