Riprese nel massimo riserbo per una delle nuove fiction che sta girando la Lux Vide. Unico "segnale" ad indicare che qualcosa stava per accadere a San Felice Circeo, il divieto di sosta e di fermata disposto dalle prime ore del giorno sul Piazzale Fabrizi. L'arrivo di Raoul Bova è stato notato solo da pochi fortunati, ma la voce è corsa veloce. Mezzi "parcheggiati" al Porto, il set allestito ha riguardato alcune scene in mare, sullo sfondo del Faro con la sua magia senza tempo.

Raoul è il protagonista de "I fantastici cinque", titolo al momento di lavorazione del film diretto dallo stesso regista del successo "Buongiorno mamma 2", Alex Sweet. Tolti i panni di Don Matteo, che presto tornerà ad indossare, e quelli di papà Guido che sa sempre mettere la sua famiglia al primo posto, l'attore romano entra ora nella parte di un insegnante di atletica chiamato al difficile compito di allenare alcuni ragazzi tetraplegici.

Le prime scene sono state girate ad Ancona, ma una "toccata e fuga" nella terra del promontorio non è mancata per la fiction che andrà in onda su Canale 5.

La squadra cinematografica è stata impegnata in un'azione molto dinamica, a bordo di un Catamarano sembra noleggiato ad Anzio o Nettuno. "Ciak, si gira!": c'è un incidente, Raoul Bova cade in mare. Da ottimo nuotatore che è, salvarsi non sarà stato complicato per il protagonista di questa nuova avventura di cui ancora si sa pochissimo.

È un momento molto bello per la carriera di Raoul, impegnato sui più fronti e sempre più richiesto, anche sul set di un film per Prime Video per il quale è al lavoro. "I fantastici cinque" dovrebbe andare in onda sul piccolo schermo il prossimo autunno. Grosse produzioni anche a Latina, che torna ad essere scenario di Prisma, la seconda serie di Amazon Prime ideata da Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato che tanto è piaciuta al pubblico della celebre piattaforma. Con il supporto logistico della Latina Film Commission guidata da Rino Piccolo, la troupe sosterà a lungo nel capoluogo. Tra i set previsti, la piscina comunale del capoluogo, il Liceo Manzoni, l'Hotel Fogliano, il centro commerciale Latina Fiori e l'Istituto comprensivo Giovanni Cena. Il viaggio di formazione alla scoperta di sé dei due gemelli protagonisti (interpretati dallo stesso attore, Mattia Carrano) e dei loro amici continua, alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.