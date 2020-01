Quando si vuole ascoltare qualche cosa di alternativo la direzione è una: il Sottoscala9. Questo venerdì, 17 gennaio, arriva uno tra i gruppi seminali del rock cantato in italiano tra i più appezzati: i Diaframma, la band capitanata da Federico Fiumani a Latina per presentare il ventesimo disco: "L' Abisso". Lo staff del Sottoscala9 ricorda la storia di Fiumani, cantante, chitarrista, autore dei testi dei Diaframma da sempre. Erano i primi anni Ottanta quando la band è nata, ideazione geniale di Federico, lo scenario era la bellissima Firenze che sarebbe stata culla di altre formazioni di successo. Per la critica i Diaframma e Federico Fiumani si confermano tra i talenti più creativi e poliedrici del Bel Paese."L' Abisso" è stato pubblicato nel dicembre di un anno fa. Un concerto da ascoltare con attenzione, per tutti i cultori della musica rock. Ricordiamo che l'ingresso al Sottoscala9 ha il costo di 8 euro per questo evento speciali, con tessera Arci.La cucina sarà aperta dalle 19 alle 23. Il locale, punto di riferimento prediletto nella notte pontina, si trova in Via Isonzo 194, di fronte Latina Controsoffitti, a 150 metri dalla Statale 148.