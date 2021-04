Torna a Latina nella Galleria civica d'arte moderna e contemporanea all'interno del Palazzo della Cultura di Via Umberto, un'opera che dalla Pinacoteca di Littoria era stata trafugata nel 1943, "Nudino" di Guido Cadorin, noto pittore veneziano del secolo scorso, i cui lavori più volte hanno avuto largo spazio alla Biennale di Venezia, città dove il Maestro è stato titolare della Cattedra di Pittura nella locale Accademia.

Dal 2019 il Comune di Latina era impegnato nel recupero del dipinto. L'opera era stata infatti intercettata, un anno e mezzo fa circa, nel corso di un'Asta dal Nucleo di Udine del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. I militari ne avevano chiesto al Pm il sequestro. L'Amministrazione di Latina ha dovuto dimostrarne la provenienza, con una serie di relazioni basate anche sul primo catalogo storico della Pinacoteca, che hanno impegnato in prima fila gli uffici della dirigente Lusena. Si è potuta così provare la legittima proprietà del dipinto, e domani alle ore 16 si terrà la cerimonia di restituzione del "Nudino", datato 1921. Saranno presenti il Sindaco di Latina Damiano Coletta, l'Assessore alla Cultura Silvio Di Francia, il Presidente della Commissione Cultura Fabio D'Achille, il Direttore scientifico dei Musei di Latina Alessandro Cocchieri, ma anche il Maggiore Lorenzo Pella e il Maresciallo Luigi Portacci del Nucleo di Udine del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Sarà l'occasione per conoscere nel dettaglio l'operazione svolta per ricondurre "a casa" il dipinto scomparso.