Il Sindaco di Ardea, Mario Savarese, e l'Amministrazione Comunale, anche a nome di tutta la cittadinanza di Ardea, esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

Uomo politico e giornalista preparato, intellettualmente onesto e corretto, ha saputo conferire onore all'Italia nello svolgimento del suo compito istituzionale di elevatissimo profilo.

«Ci stringiamo ai familiari di David Sassoli, in particolar modo alla moglie e ai figli, in queste ore di immenso dolore - dichiara il Sindaco di Ardea, Mario Savarese -, ricordando con forza il suo grande impegno politico e istituzionale portato avanti durante il mandato da Presidente del Parlamento Europeo. Con la sua scomparsa, l'Italia e l'Europa perdono un uomo che ha creduto in una visione democratica e progressista delle istituzioni continentali, contribuendo a sviluppare, in modo sempre rispettoso, un'Europa attenta al bene comune».