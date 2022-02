Per evitare eccessivi assembramenti è obbligatoria la prenotazione tramite il sistema "TuPassi" nella sezione "Open day Residenze". «Per velocizzare il lavoro degli Ufficiali di Anagrafe che dovranno identificare e verificare la pratica di residenza - aggiunge l'Assessore -, vi chiediamo di portare, oltre al numero di protocollo della pratica, anche la documentazione che avevate fornito (copia documenti di riconoscimento, contratto affitto o atto acquisto immobile, autorizzazione trasferimento minore, ecc.)».

«Per andare incontro alle richieste dei cittadini, verranno organizzati degli Open Day dedicati alle pratiche di residenza». È l'annuncio dell'Assessore di Ardea, Alessandro Possidoni, che ha spiegato come sabato 5 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle 12.00, la sede municipale di via Salvo D'Acquisto sarà aperta ai cittadini che evidenziano un ritardo nella lavorazione della propria pratica di residenza.

