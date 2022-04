Si laurea con tacchi rossi vertiginosi e un completo sgargiante color rosa per lanciare un messaggio importante. E' accaduto all'università di Cassino, protagonista il giovane Francesco D'Angelis di Formia che è stato intervistato anche dal sito Fanpage: "E' stato un onore, per me, poter ripercorrere insieme a loro le emozioni e le ragioni della mia tesi, - ha scritto sul suo profilo Facebook - della mia discussione di laurea e dei miei tacchi rossi! Volevo lanciare un messaggio chiaro e preciso a quei senatori e quelle senatrici gaudenti nell'aula del senato quando il ddl è stato affossato. Loro pensano di poterci cancellare, non dando il giusto nome alle cose, ma non è così, anzi. Noi splendidamente, sui tacchi rossi correremo più veloci insieme al progresso per cancellare loro."

Francesco si è laureato in Scienze Sociali, Politiche e della Salute con uno studio sul rapporto fra il corpo e i diritti delle donne verso la loro autodeterminazione.